Dziedzictwo odc. 19. Seher ratuje życie Yamanowi. Streszczenie odcinka [27.04.23]

Yaman wspomina swoją tragiczną przeszłość. To przez swoją matką ma teraz awersję do kobiet. Z kolei Ali wpada na trop przestępczyni. Już teraz przeczytaj streszczenie 19. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 19. Streszczenie

Seher ratuje życie Yamanowi, zasłaniając go własnym ciałem przed kulą. Ranną dziewczynę Yaman zawozi do domu ojca Arifa, który ją opatruje. Ich przedłużająca się nieobecność coraz bardziej niepokoi mieszkańców rezydencji. Ludzie İkbal namierzają ukochanego Zuhal, okazuje się, że to łowca posagów. İkbal proponuje mu pieniądze za porzucenie Zuhal. Pojawiają się kolejne tropy i Ali jest coraz bliżej odnalezienia poszukiwanej przestępczyni. Osman uspokaja roztrzęsioną Kiraz i stara się kryć dziewczynę przed Alim. Poświęcenie i oddanie Seher budzą w Yamanie uczucia, do których nie chce się przyznać. Nie jest w stanie przezwyciężyć swej nieufności do kobiet, po tym jak jego matka zostawiła jego i jego braci, przyczyniając się do samobójczej śmierci ich ojca, której Yaman nie był w stanie zapobiec.

Kiedy i gdzie oglądać 19. odcinek "Dziedzictwa"?

19. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 27 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 18. odcinka

Nedim ostrzega Yamana przed ich rywalem w interesach - rodziną Soygiray, która po przegraniu ważnego przetargu znalazła się na skraju bankructwa. Mężczyzna obawia się, że Soygirayowie będą szukali zemsty. Mimo nacisków ze strony Ikbal, Zuhal nie zrywa kontaktu ze swoim chłopakiem. Co więcej, obiecuje przelać mu wysoką kwotę na nową inwestycję. Ikbal postanawia pozbyć się niewygodnej przeszkody na drodze do małżeństwa Zuhal i Yamana. Kiraz stara się zdobyć uznanie Alego. Sprząta dom i szykuje dobrą kolację. Tymczasem Ali nie zaprzestaje poszukiwań. Robi wszystko, by poznać tożsamość wróżki, która go zaatakowała. Yaman i Seher muszą ponownie udać się na komisariat, żeby uzupełnić zeznania. Yamanowi nie podoba się zażyłość Seher i Frata. Wracając do domu, zatrzymują się, widząc leżącego na drodze mężczyznę.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

