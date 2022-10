Dziedzictwo odc. 2. Seher porywa młodego Yusufa. Streszczenie odcinka [21.10.2022]

Dziedzictwo odcinek 2. Streszczenie

Seher udaje się do rezydencji rodziny Kirimli, żeby po raz pierwszy w życiu zobaczyć swojego siostrzeńca. İkbal (szwagierka Yamana) wyraża zgodę na jej wejście do rezydencji. Między chłopcem i jego ciocią od razu tworzy się silna więź. Okazuje się, że Kevser bardzo wiele opowiadała chłopcu o swojej rodzinie. Seher wykorzystuje nieobecność Yamana i zapewniając służbę, że ma zgodę pana domu, zabiera chłopca do siebie. Na widok wnuczka dziadek Yusuf nie posiada się z radości, to uczucie nie trwa jednak długo. Na wieść po postępku Seher, Yaman wpada we wściekłość i każe swoim ludziom znaleźć adres Seher, po czym siłą wdziera się do jej domu i zabiera chłopca. Świadkiem tej sceny jest dziadek Yusuf, jego schorowane serce nie wytrzymuje cierpienia i staruszek trafia do szpitala. Seher nie daje za wygraną, próbuje przekonać Yamana, żeby oddał jej Yusufa. Mężczyzna okazuje jej pogardę i grozi śmiercią, jeśli jeszcze raz zbliży się do chłopca. Tymczasem mały Yusuf dowiaduje się o śmierci matki.