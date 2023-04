Dziedzictwo odc. 21. Ukochany zostawił Zuhal. Streszczenie odcinka [04.05.23]

"Dziedzictwo" odcinek 21. Streszczenie

Gdy Ali chce zabrać Kiraz na posterunek, okazuje się, że stryj pomógł dziewczynie uciec. Kiraz ma wyrzuty sumienia, że z jej powodu pan Osman posprzeczał się z bratankiem. Ali szybko żałuje swoich słów i przeprasza. Kiraz słucha z uśmiechem schowana za kanapą. İkbal jest wściekła, że Zuhal nie wykorzystuje sytuacji, żeby zbliżyć się do Yusufa, a jednocześnie z satysfakcją obserwuje, jak siostra rozpacza po tym, jak ukochany ją zostawił. Seher przypadkiem słyszy rozmowę telefoniczną Yamana, z której wnioskuje, że mężczyzna nie miał nic wspólnego z pobiciem Selima. Pomimo sprzeciwów Arifa, dziewczyna chce jak najszybciej wrócić do Yusufa. Yaman jest pod wrażeniem jej oddania dla chłopca. Odwozi Seher do rezydencji, sam zaś jedzie do Nedima i reszty swoich ludzi, którzy znaleźli mężczyznę, strzelającego do niego. Yaman wyładowuje całą swoją złość na pojmanym mężczyźnie.