Dziedzictwo odc. 214. Yaman okłamuje Seher. Kobieta jest skonsternowana. Streszczenie odcinka [13.02.24]

Seher o mały włos nie dowiaduje się o fałszywych dowodach. Yaman chce ją przeprosić, jednak nie jest to takie proste. Czy para znów się pokłóci? Już teraz przeczytaj streszczenie 214. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 214. Streszczenie

Ikbal postanawia powiedzieć Seher o dowodach przeciwko niej. W ostatniej chwili Yamanowi udaje się ją powstrzymać. Yaman mówi Seher, że Zuhal dopuściła się defraudacji w firmie. Mężczyzna próbuje zdobyć się na szczerą rozmowę z Seher, nie potrafi jednak się przełamać. Zraniona po raz kolejny Seher nie dopuszcza go do słowa. Tymczasem do rezydencji przychodzi Ela z dobrą nowiną. Zaprasza Yamana i Seher na kolację, żeby uczcić swój nowy związek. Yaman jest skonsternowany, Seher jednak zapewnia Elę, że przyjdą do restauracji.

Kiedy i gdzie oglądać 214. odcinek "Dziedzictwa"?

214. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 13 lutego. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 213. odcinka

İkbal przeprasza Yamana za postępek Zuhal, jasno dając do zrozumienia, że nie miała o niczym pojęcia. Domownicy są wstrząśnięci tym, co zaszło w rezydencji. Yamana przepełnia wstyd za to, jak traktował Seher. Nie może zdobyć się na to, żeby wyznać jej prawdę. Seher dostrzega zmianę w zachowaniu Yamana, jednak nie ma pojęcia jak ją interpretować - wciąż obawia się najgorszego. İkbal odwiedza siostrę w areszcie. Zuhal nie może wybaczyć jej zdrady, w końcu jednak İkbal udaje się ją przekonać, że postąpiła tak dla ich wspólnego dobra i jak najszybciej wyciągnie Zuhal z więzienia. Frat nie odstępuje Neslihan. Z żalem patrzy, jak dziewczyna z ufnością przyjmuje kolejne kłamstwa Bory. Sultan marzy, żeby Ali wreszcie się ożenił. W końcu dochodzi do niej, że to Kiraz jest idealną kandydatką.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.

