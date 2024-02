Dziedzictwo odc. 216. Yaman chce uleczyć rany zadane Seher. Streszczenie odcinka [15.02.24]

"Dziedzictwo" odcinek 216. Streszczenie

Yaman robi wszystko, by naprawić to, co zniszczył i uleczyć rany, które zadał Seher. W tym celu zaprasza też Frata na wspólne śniadanie. İkbal nie może znieść rodzinnej sielanki, podczas gdy Zuhal siedzi w więzieniu. Sultan próbuje wyswatać Alego i Kiraz. Chociaż Ali zaprzecza, myśli o związku z Kiraz nie dają mu spokoju. Seher nie rozumie przemiany Yamana, obawia się, że mężczyzna po raz kolejny chce zyskać jej zaufanie i ją zranić, chociaż on sam zapewnia ją, że pragnie tylko jej szczęścia.

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.