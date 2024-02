Dziedzictwo odc. 221. Czy Selim wyda wspólniczki? Ikbal jest przerażona tą wizją. Streszczenie odcinka [22.02.24]

Ali nie może pozbierać się po śmierci Kiraz. Mężczyzna przechodzi załamanie. Ikbal wciąż jest przerażona, że Selim ją wyda. Co zrobi mężczyzna? Już teraz przeczytaj streszczenie 221. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 221. Streszczenie

Yaman zdobywa się na szczerą rozmowę z Seher. Opowiada jej o odejściu matki i próbuje wyjaśnić, jak to wpłynęło na jego osobowość. Wszyscy są w szoku na wieść o śmierci Kiraz. Ali nie może uwierzyć, że jego ukochana umarła w jego ramionach. Załamuje się i odcina od świata. Ku zaskoczeniu Ikbal Selim nie wydaje wspólniczek. Kobieta z wielką ulgą przyjmuje tę informację. Zuhal źle znosi pobyt w więzieniu. Wszystkim się brzydzi. Co gorsza liderka osadzonych, Melahat, zmusza ją do usługiwania.

Kiedy i gdzie oglądać 221. odcinek "Dziedzictwa"?

221. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 22 lutego. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 220. odcinka

Sultan sporządza listę weselnych gości. Ali zaprasza Kiraz na spotkanie. Dziewczyna wkłada białą suknię Sultan z czasów młodości. Wygląda przepięknie. Ali jest zauroczony jej urodą. Nedim i jego ludzie ustalają miejsce pobytu Selima. Seher to słyszy i sama postanawia wymierzyć sprawiedliwość. Każe zawieźć się do Selima i oskarża dawnego przyjaciela o zrujnowanie jej życia i zburzenia rodziny. Yaman słysząc jej słowa po raz kolejny uświadamia sobie, jak wielki popełnił błąd. Ikbal jest przerażona myślą, że Selim powie Yamanowi prawdę. Ekipa Alego dostaje informację, że brat Kiraz uciekł z więzienia. Niestety, nie mają możliwości ostrzec ukochanych. Ali oświadcza się Kiraz, a ta zgadza się bez wahania. W tym samym momencie padają strzały. Kiraz umiera. Ali strzela do Erdala opróżniając cały magazynek.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.

