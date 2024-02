Dziedzictwo odc. 222. Zuhal chce porwać własną siostrę. Streszczenie odcinka [23.02.24]

"Dziedzictwo" odcinek 222. Streszczenie

Yaman zdobywa się na szczerą rozmowę z Seher. Opowiada jej o odejściu matki i próbuje wyjaśnić, jak to wpłynęło na jego osobowość. Wszyscy są w szoku na wieść o śmierci Kiraz. Ali nie może uwierzyć, że jego ukochana umarła w jego ramionach. Załamuje się i odcina od świata. Ku zaskoczeniu Ikbal Selim nie wydaje wspólniczek. Kobieta z wielką ulgą przyjmuje tę informację. Zuhal źle znosi pobyt w więzieniu. Wszystkim się brzydzi. Co gorsza liderka osadzonych, Melahat, zmusza ją do usługiwania.

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.