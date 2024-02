Dziedzictwo odc. 227. policja szuka zabójcy Kiraz. Streszczenie odcinka [01.03.24]

Porywacze chcą, aby Ikbal przyznała się do spisku przeciwko Seher. Nie mają dla niej litości. Tymczasem Alego odwiedza policja. W jakim celu? Przeczytaj streszczenie 227. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 227. Streszczenie

Yaman i Seher wracają do domu bez Ikbal. Ziya się załamuje. Seher jest przybita stanem Yamana i swoją bezradnością. Tymczasem Şengül próbuje wyciągnąć z Ikbal informacje i przyznanie się do winy w sprawie spisku przeciwko Seher. Seher w tajemnicy przed Yamanem zaprasza do domu Firata. Yaman nie ma jej tego za złe. Wręcz przeciwnie, jest wdzięczny policjantowi za pomoc. Gdy dzwoni Baron Naci, Firatowi udaje się ustalić przybliżone miejsce jego pobytu. W sprawie okoliczności śmierci Kiraz zostaje powołany inspektor. Ali ma zeznawać w sprawie śmierci jej brata.

Kiedy i gdzie oglądać 227. odcinek "Dziedzictwa"?

227. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek 1 marca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 226. odcinka

Ikbal błaga porywaczy, żeby ją wypuścili. Ci jednak nie mają litości i okrutnie torturują kobietę. Seher postanawia wspierać Yamana w czasie poszukiwań Ikbal. Nedim informuje Yamana o śmierci kierowcy Ikbal. Yaman i Nedim nie mogą ustalić, kim są porywacze. Stan Ziji się pogarsza. Mężczyzna jest przerażony wizją życia bez Ikbal. Tymczasem Zuhal prosi Melahat, by nieco zmodyfikowała plan. Chce, by siostra do wszystkiego się przyznała. Ali jest załamany. Nic nie je i nie sypia. Starania cioci Sultan i przyjaciół nic nie dają. Dopiero liścik od Kiraz pozostawiony na lodówce dodaje mu nieco otuchy. Z dań zostawionych przez ukochaną szykuje kolację, podczas której wszyscy wspominają Kiraz. Nedim wpada na trop porywacza, Barona Naciego. Znajduje jego kryjówkę. Yaman przybywa jednak za późno. Porywaczom udaje się zmienić mejsce. Wysokość okupu wzrasta do pięciu milionów dolarów.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.

Wideo Płomień Solidarności z Ukrainą