Dziedzictwo odc. 227. Seher w końcu wybacza Yamanowi. Streszczenie odcinka [06.03.24]

"Dziedzictwo" odcinek 230. Streszczenie

Postępowanie Yamana w końcu przynosi efekty i Seher mu wybacza. Zdumiona Neslihan przyjmuje pierścionek od Bory. Chłopak prosi ją jednak, żeby swoje zaręczyny utrzymywali w tajemnicy. Bliscy Alego próbują sprawić, by odzyskał wolę życia. İkbal nie może dojść do siebie po porwaniu. Melahat jest wściekła, że jej plan nie wypalił. Za wszelką cenę chce odnaleźć osobę, która doniosła. Z pomocą Dondu, Zuhal zdobywa nagranie z porwania z telefonu Melahat i przesyła je İkbal.

Kiedy i gdzie oglądać 230. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 229. odcinka

Inspektor ma wiele zastrzeżeń do postawy Alego i zawiesza go w obowiązkach. Tymczasem Ali nie może dojść do siebie po stracie ukochanej i zdaje się zupełnie nie przejmować sytuacją w pracy. Ziya bardzo niepokoi się o İkbal, Seher próbuje podtrzymać go na duchu. Yaman w ostatniej chwili ratuje İkbal z rąk porywaczy i przywozi ją do rezydencji. Domownicy nie posiadają się z radości. İkbal czuje się upokorzona, nie może znieść serdeczności Seher. Frat przypadkiem zauważa na mieście samochód Bory w nienaruszonym stanie. Jest przekonany, że Bora nie miał żadnego wypadku i okłamał Neslihan. Bora realizuje kolejny etap swojego planu i oświadcza się Neslihan.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.