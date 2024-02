Dziedzictwo odc. 228. Życie Yamana w niebezpieczeństwie. Grożą mu seryjni mordercy. Streszczenie odcinka [04.03.24]

"Dziedzictwo" odcinek 228. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 228. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 227. odcinka

Yaman i Seher wracają do domu bez Ikbal. Ziya się załamuje. Seher jest przybita stanem Yamana i swoją bezradnością. Tymczasem Şengül próbuje wyciągnąć z Ikbal informacje i przyznanie się do winy w sprawie spisku przeciwko Seher. Seher w tajemnicy przed Yamanem zaprasza do domu Firata. Yaman nie ma jej tego za złe. Wręcz przeciwnie, jest wdzięczny policjantowi za pomoc. Gdy dzwoni Baron Naci, Firatowi udaje się ustalić przybliżone miejsce jego pobytu. W sprawie okoliczności śmierci Kiraz zostaje powołany inspektor. Ali ma zeznawać w sprawie śmierci jej brata.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.