Dziedzictwo odc. 23. Kiraz unika kary. Streszczenie odcinka [08.05.23]

Kiraz jest bliska spotkania z policjantem. Wpada jednak na pomysł, jak nie dać się złapać. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 23. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 23. Streszczenie

Ali dowiaduje się o zasłabnięciu stryja. Natychmiast jedzie do szpitala. Kiraz robi wszystko, żeby uniknąć spotkania z komisarzem i przebiera się za pielęgniarkę. Stan Osmana ulega poprawie. Zuhal odchodzi od zmysłów, nie mogąc skontaktować się z ukochanym. Do rezydencji przychodzi Selim. Yaman informuje go, że Seher nie może się z nim zobaczyć. Dziewczyna jednak, mimo bolącej rany, schodzi na spotkanie z przyjacielem.

Kiedy i gdzie oglądać 23. odcinek "Dziedzictwa"?

23. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 8 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 22. odcinka

Selim nie przestaje martwić się o Seher. Dziewczyna zapewnia go jednak, że ma się dobrze. Ikbal dowiaduje się o napadzie. Jest wściekła, że Seher nadarzyła się okazja do zaimponowania Yamanowi. Co więcej, Yaman postanawia, że teraz Seher będzie jadła posiłki z domownikami. Kobieta zamierza ujawnić prawdę o napadzie Selimowi i zaprasza go do rezydencji pod pretekstem dostawy jedzenia. Kiraz nie może dłużej mieszkać u Osmana. Mówi, że zatrzyma się u kuzynki swojej przyjaciółki Sibel i opuszcza dom emerytowanego nauczyciela. Po jakimś czasie uświadamia sobie, że Osman wziął za dużo leków na ciśnienie i w popłochu wraca do domu. Osman jest nieprzytomny.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

