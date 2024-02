Dziedzictwo odc. 232. Ali wraca do policji. Wszyscy są uradowani. Streszczenie odcinka [08.03.24]

"Dziedzictwo" odcinek 232. Streszczenie

Frat, Ibrahim i Czarna robią wszystko, żeby Ali wrócił do służby. Ten jednak jest nieugięty i postanawia porzucić pracę w policji. Zmienia zdanie po rozmowie z komendantem i ku radości wszystkich postanawia zostać. Szantażowana Ikbal obiecuje siostrze, że wyciągnie ją z więzienia. Yaman chce odbudować uczucie, które łączyło go z Seher. Prosi Cengera o poradę. Opowieść o miłości rodziców mężczyzny bardzo go inspiruje. Yaman postanawia odzyskać miłość Seher powoli i cierpliwie. Zaczyna od napisania listu do ukochanej.

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.