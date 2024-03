Dziedzictwo odc. 235. Yaman udaremnia próbę morderstwa. Streszczenie odcinka [13.03.24]

Frat w końcu znajduje w sobie odwagę i postanawia wyznać Neslihan prawdę. Jak zareaguje na jego słowa? W jaki sposób Yaman udaremni próbę zabicia Seher? Już teraz przeczytaj streszczenie 235. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 235. Streszczenie

Yaman i Seher są ze sobą coraz bliżej. Yaman nie kryje się ze swoimi uczuciami. Frat pomaga Neslihan w domowych porządkach. W końcu zdobywa się, by powiedzieć Neslihan o swoich podejrzeniach wobec Bory. Neslihan jest wstrząśnięta na wieść, że jej chłopak okłamał ją w sprawie wypadku. İkbal prosi Seher, by ta poszła dla niej do apteki. Gdy Yaman dowiaduje się, że Seher wyszła, jedzie po nią, nieświadomie udaremniając próbę jej morderstwa. Niczego nieświadoma para spędza kolejne miłe chwile w swoim towarzystwie. Seher onieśmielona bliskością Yamana, postanawia sprowadzić Yusufa na noc do ich sypialni.

Kiedy i gdzie oglądać 235. odcinek "Dziedzictwa"?

235. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 13 marca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 234. odcinka

Yaman i Seher kontynuują swoją grę, po kolei nadrabiając wszystko to, co ich ominęło. Zabawa coraz bardziej ich do siebie zbliża. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim próbuje przygotować śniadanie dla domowników, niestety skutki są opłakane. Sułtan wścieka się na panujący w domu nieporządek, Neslihan przychodzi z pomocą. İkbal wynajmuje człowieka, który ma zabić Seher. Melahat dręczy Zuhal, która jeszcze bardziej naciska na İkbal, żeby wyciągnęła ją z więzienia.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.

