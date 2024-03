Dziedzictwo odc. 236. Yaman znów chce się oświadczyć Seher. Streszczenie odcinka [14.03.24]

Seher wraz z Yamanem szykują dla siebie romantyczne niespodzianki. Frat zaś czuje się ośmieszony i zdołowany. Co wpłynie na jego humor? Dlaczego Zuhal trafi do szpitala? Koniecznie przeczytaj streszczenie 236. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 236. Streszczenie

Nieposkromiony apetyt İbrahima, jego bałaganiarstwo oraz ciągłe spory z Fratem coraz bardziej denerwują ciocię Sultan. Yaman przygotowuje wyjątkowe zaręczyny dla Seher, a Seher zamierza upiec dla niego ciasto, wcześniej jednak musi wyjść do sklepu. İkbal natychmiast informuje swojego człowieka o nadarzającej się okazji zabicia Seher, jednak i tym razem nie udaje mu się wykonać zadania. Nękania ze strony Melahat doprowadzają Zuhal do ataku histerii. Zuhal celowo rozbija sobie głowę o ścianę i trafia do więziennego szpitala. Seher jest niepocieszona, gdy orientuje się, że zgubiła obrączkę. Frat i İbrahim próbują zrobić Sultan niespodziankę. Niestety, efekt jest odwrotny do spodziewanego. Neslihan zarzuca Borze kłamstwo, on jednak wszystkiego się wypiera i na dowód pokazuje jej rozbite auto. Okazuje się, że wcześniej podsłuchał rozmowę Neslihan z Fratem i odpowiednio się przygotował. Neslihan przeprasza go za niesłuszne oskarżenia. Seher dostaje od Yamana tajemnicze wiadomości i podąża ich śladem.

Kiedy i gdzie oglądać 236. odcinek "Dziedzictwa"?

236. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 14 marca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 235. odcinka

Yaman i Seher są ze sobą coraz bliżej. Yaman nie kryje się ze swoimi uczuciami. Frat pomaga Neslihan w domowych porządkach. W końcu zdobywa się, by powiedzieć Neslihan o swoich podejrzeniach wobec Bory. Neslihan jest wstrząśnięta na wieść, że jej chłopak okłamał ją w sprawie wypadku. İkbal prosi Seher, by ta poszła dla niej do apteki. Gdy Yaman dowiaduje się, że Seher wyszła, jedzie po nią, nieświadomie udaremniając próbę jej morderstwa. Niczego nieświadoma para spędza kolejne miłe chwile w swoim towarzystwie. Seher onieśmielona bliskością Yamana, postanawia sprowadzić Yusufa na noc do ich sypialni.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.

