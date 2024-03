Dziedzictwo odc. 239. Pół miliona lir dla Zuhal. Po co jej tyle pieniędzy? Streszczenie odcinka [19.03.24]

"Dziedzictwo" odcinek 239. Streszczenie

Neslihan ma żal do Firata, że nie szanuje jej decyzji. Para rozstaje się w kłótni. Oboje jednak bardzo źle znoszą napiętą atmosferę. Sultan postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Przydziela każdemu z mężczyzn zadania. Ikbal udaje troskę o Seher, ale tak naprawdę jest przerażona, że dziewczyna odzyska przytomność i wyjawi Yamanowi prawdę. Okazuje się, że obrażenia Seher nie są poważne. Lekarz przewiduje, że z pomocą fizjoterapeuty dziewczyna szybko odzyska dawną formę. Za radą Nedima Yaman zatrudnia fizjoterapeutkę Belgin. Zuhal, dręczona przez Melahat i osadzone postanawia pozbawić Wąsatą władzy. Każe Ikbal przesłać sobie pół miliona lir, by kupić lojalność więźniarek.

Kiedy i gdzie oglądać 239. odcinek "Dziedzictwa"?

239. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 19 marca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 238. odcinka

Yaman jest świadomy, jak bardzo Seher obawia się nocy poślubnej. Daje jej do zrozumienia, że nie zrobi niczego dopóki nie będzie gotowa. Wreszcie, pewnego wieczoru dziewczyna sugeruje mu, że pokonała lęk. Firat nie może uwierzyć, że Neslihan dała się nabrać Borze. Między przyjaciółmi dochodzi do sprzeczki, podczas której Firat niemalże wyznaje Neslihan swoje uczucia. Yaman nie potrafi ukryć ekscytacji perspektywą spędzenia nocy z Seher, ale widok szczęśliwej pary doprowadza Ikbal do szału. Jak na złość tego wieczora Yusuf nie chce zasnąć i wymyśla różne zabawy, w które angażuje Seher i Yamana. Gdy Seher idzie podgrzać Yusufowi mleko, Ikbal popycha ją i zrzuca ze schodów. Yaman zawozi ukochaną do szpitala.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.