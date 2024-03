Dziedzictwo odc. 240. Ikbal chce pozbyć się Ziyi. Streszczenie odcinka [20.03.24]

"Dziedzictwo" odcinek 240. Streszczenie

Neslihan naciska Borę, żeby poinformował swoją rodzinę o zaręczynach, on jednak ją zbywa, wymawiając się podróżą służbową. Firat wspaniale sobie radzi z pracami domowymi i staje się ulubieńcem Sultan, czym wzbudza zazdrość İbrahima. İkbal jest przekonana, że Ziya widział, jak zepchnęła Seher ze schodów i że zamierza opowiedzieć o wszystkim Yamanowi. Seher rozpoczyna fizjoterapię pod kierunkiem Belgin, nie może się doczekać, kiedy odzyska sprawność. Aby zaskarbić sobie względy współwięźniarek, Zuhal załatwia do celi ciepłe koce. Melahat wpada w szał i tnie je na kawałki. Kobiety z celi są coraz bardziej zniesmaczone jej zachowaniem.

Kiedy i gdzie oglądać 240. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 239. odcinka

Neslihan ma żal do Firata, że nie szanuje jej decyzji. Para rozstaje się w kłótni. Oboje jednak bardzo źle znoszą napiętą atmosferę. Sultan postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Przydziela każdemu z mężczyzn zadania. Ikbal udaje troskę o Seher, ale tak naprawdę jest przerażona, że dziewczyna odzyska przytomność i wyjawi Yamanowi prawdę. Okazuje się, że obrażenia Seher nie są poważne. Lekarz przewiduje, że z pomocą fizjoterapeuty dziewczyna szybko odzyska dawną formę. Za radą Nedima Yaman zatrudnia fizjoterapeutkę Belgin. Zuhal, dręczona przez Melahat i osadzone postanawia pozbawić Wąsatą władzy. Każe Ikbal przesłać sobie pół miliona lir, by kupić lojalność więźniarek.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.