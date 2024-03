Dziedzictwo odc. 241. Ziya odkrywa kłamstwa i zbrodnie Ikbal. Streszczenie odcinka [21.03.24]

"Dziedzictwo" odcinek 241. Streszczenie

Ikbal obawia się, że Ziya powie Yamanowi, że to ona zepchnęła Seher ze schodów. Szuka sposobu, aby powstrzymać męża. Chociaż Ibrahim bardzo się stara, ciocia Sultan nie może znieść jego niezdarności i obżarstwa. Kirpi podpowiada mu, że powinien skierować gniew cioci na kogoś innego. Yaman oświadcza Neslihan, że nie będzie już pracować w rezydencji, tylko ma skupić się na edukacji. Dziewczyna i jej ciotka nie posiadają się z radości. Arif odwiedza Seher i podarowuje jej książkę, która ma dodać jej siły i cierpliwości w procesie dochodzenia do zdrowia. Sytuacja między Fratem i Neslihan wciąż jest napięta. Każde z nich uważa, że to drugie powinno przeprosić. Seher za wszelką cenę próbuje odgadnąć, jaką niespodziankę szykuje dla niej Yaman. İkbal przyciska Ziyę. Okazuje się, że mężczyzna nie wiedział, że to ona zepchnęła Seher, jednak rozmowa przypomina mu, że to za sprawą jego żony zginęła Kevser.

Kiedy i gdzie oglądać 241. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 240. odcinka

Neslihan naciska Borę, żeby poinformował swoją rodzinę o zaręczynach, on jednak ją zbywa, wymawiając się podróżą służbową. Firat wspaniale sobie radzi z pracami domowymi i staje się ulubieńcem Sultan, czym wzbudza zazdrość İbrahima. İkbal jest przekonana, że Ziya widział, jak zepchnęła Seher ze schodów i że zamierza opowiedzieć o wszystkim Yamanowi. Seher rozpoczyna fizjoterapię pod kierunkiem Belgin, nie może się doczekać, kiedy odzyska sprawność. Aby zaskarbić sobie względy współwięźniarek, Zuhal załatwia do celi ciepłe koce. Melahat wpada w szał i tnie je na kawałki. Kobiety z celi są coraz bardziej zniesmaczone jej zachowaniem.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.