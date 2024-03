Dziedzictwo odc. 243. Intrygi Ibrahima wychodzą na jaw. Streszczenie odcinka [25.03.24]

"Dziedzictwo" odcinek 243. Streszczenie

İkbal zyskuje pewność, że Ziya jej nie wyda i w końcu może odetchnąć z ulgą. Yaman szykuje wspólny wyjazd, jest pewien, że Seher już wkrótce odzyska zdrowie. Tymczasem Seher wciąż próbuje odgadnąć, jaką niespodziankę szykuje dla niej mąż. Zuhal bezskutecznie próbuje przeciągnąć Ajsze na swoją stronę. İbrahim zyskuje coraz większe uznanie cioci Sultan. Frat nie może pojąć, dlaczego nagle psuje wszystko, czego się dotknie. Postanawia odkryć, co się naprawdę dzieje. Kiedy prezentuje domownikom nagranie z ukrytej kamery, zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw. Sultan postanawia wymierzyć mu karę. İkbal nie podoba się, że Seher tak szybko dochodzi do siebie i postanawia znaleźć sposób, żeby to zmienić.

Kiedy i gdzie oglądać 243. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 242. odcinka

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.