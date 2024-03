Dziedzictwo odc. 250. Zuhal prawie umiera w więzieniu. Kto chciał ją zabić? Streszczenie odcinka [05.04.24]

"Dziedzictwo" odcinek 250. Streszczenie

Melahat traci panowanie nad sobą i niemal doprowadza do śmierci Zuhal. Seher niespodziewanie odzyskuje władzę w nogach. Ona i Yaman nie posiadają się z radości. Odczuwają ulgę, gdy dowiadują się, że dolegliwość nie ma podłoża neurologicznego. Yaman zaczyna kojarzyć fakty. Nabiera podejrzeń, gdy uświadamia sobie, że poprawa nastąpiła po tym, jak Belgin nie zrobiła Seher zastrzyku. Każe Nedimowi prześwietlić Belgin. Gdy Seher kategorycznie odmawia zastrzyków, Ikbal każe fizjoterapeutce dodawać lek do posiłków szwagierki. Ibrahim prosi Czarną o pomoc w pracach domowych. Dziewczyna pomaga mu przez cały dzień i cierpliwie uczy kolejnych prac domowych. Dzięki jej wsparciu robi wrażenie na domownikach.

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.