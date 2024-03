Dziedzictwo odc. 252. Belgin chce uciec za granicę. Czy Yaman zdąży ja dogonić? Streszczenie odcinka [09.04.24]

252. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 9 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05

Yaman odkrywa, kto tak naprawdę stał za pogarszającym się stanem zdrowia Seher. Jest zmotywowany, aby ukarać sprawcę. Adalet znajduje w rzeczach Neslihan ciekawą rzecz. Co to takiego? Już teraz przeczytaj poniższe streszczenie 252. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 252. Streszczenie

Czarna i İbrahim tworzą zgrany duet. Seher odzyskuje sprawność w nogach, dowiaduje się też od Yamana, że Belgin celowo próbowała doprowadzić ją do kalectwa. Yaman mobilizuje wszystkich swoich ludzi, żeby odnaleźli Belgin i dowiedzieli się, na czyje zlecenie działała. İkbal zaczyna się bać, że prawda wyjdzie na jaw. Belgin próbuje uciec za granicę, lecz w ostatniej chwili zostaje zatrzymana przez Yamana i jego ludzi. Kobieta wyznaje, że to İkbal kazała jej podawać szkodliwe zastrzyki. İbrahim zaprasza wszystkich na kolację. Adalet znajduje w rzeczach Neslihan pierścionek zaręczynowy. Nie mogąc skontaktować się z Neslihan, dzwoni do jej przyjaciółki, która w panice mówi, że narzeczonym jest Frat.

Kiedy i gdzie oglądać 252. odcinek "Dziedzictwa"?

252. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 9 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 251. odcinka

Ibrahim jest pod wrażeniem pomocy i zaradności Czarnej. Ikbal robi wszystko, żeby Seher straciła władzę w nogach. Próbuje dodać trujący lek do posiłku dziewczyny. Ostatecznie jednak jej plan nie wypala. Zaniepokojony zachowaniem Belgin Yaman każe Nedimowi prześwietlić fizjoterapeutkę. Nedim ustala, że kobieta otrzymała przelew na wysoką kwotę i mówi o tym Yamanowi. Ikbal podsłuchuje ich rozmowę. Belgin w popłochu opuszcza rezydencję. Yaman znajduje jednak lek, który podawała Seher. Od lekarza dowiaduje się, że to zastrzyki pogarszały stan jego żony. Ikbal jak zawsze odgrywa rolę troskliwej bratowej. Pod wpływem jej słów, Yaman podejrzewa, że to Zuhal za wszystkim stoi.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.

Wideo Filip Chajzer otwiera Kebaba