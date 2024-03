Dziedzictwo odc. 253. Neslihan zaręczyła się z Fratem. Streszczenie odcinka [10.04.24]

Ibrahim słucha Czarnej, dzięki czemu dobrze na tym wychodzi. Z kolei Yaman nie może wybaczyć Ikbal. Czy postanowi ją ukarać? Przeczytaj streszczenie 253. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 253. Streszczenie

Dzięki radom Czarnej kolacja İbrahima wypada wspaniale. Wspólne działanie bardzo zbliża ich do siebie. Yaman nie może uwierzyć, że to İkbal ich zdradziła. Opętany wściekłością robi İkbal awanturę, jednak w obawie o Ziyę i o to, jak ta sytuacja może na niego wpłynąć postanawia ukryć przed domownikami zdradę szwagierki, tylko Seher poznaje prawdę. Rządy Zuhal dobiegają końca. Dzięki znajomościom Melahat doprowadza do przeniesienia dotychczasowych współwięźniarek i zastąpienia ich swoimi poplecznicami. Adalet ma pretensje do Neslihan, że ta w tajemnicy przed nią zaręczyła się z Fratem. Dziewczyna jest przyparta do muru i nie wie, jak odkręcić całą sytuację.

Kiedy i gdzie oglądać 253. odcinek "Dziedzictwa"?

253. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 10 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 252. odcinka

Czarna i İbrahim tworzą zgrany duet. Seher odzyskuje sprawność w nogach, dowiaduje się też od Yamana, że Belgin celowo próbowała doprowadzić ją do kalectwa. Yaman mobilizuje wszystkich swoich ludzi, żeby odnaleźli Belgin i dowiedzieli się, na czyje zlecenie działała. İkbal zaczyna się bać, że prawda wyjdzie na jaw. Belgin próbuje uciec za granicę, lecz w ostatniej chwili zostaje zatrzymana przez Yamana i jego ludzi. Kobieta wyznaje, że to İkbal kazała jej podawać szkodliwe zastrzyki. İbrahim zaprasza wszystkich na kolację. Adalet znajduje w rzeczach Neslihan pierścionek zaręczynowy. Nie mogąc skontaktować się z Neslihan, dzwoni do jej przyjaciółki, która w panice mówi, że narzeczonym jest Frat.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.

