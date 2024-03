Dziedzictwo odc. 254. Selim osiąga dno. Mężczyzna stracił wszystko. Streszczenie odcinka [11.04.24]

"Dziedzictwo" odcinek 254. Streszczenie

Yaman informuje Firata, a także Cengera i Adalet, że to İkbal próbowała zaszkodzić Seher. Yaman chce oddać ją w ręce policji, jednak Seher postanawia, że nie złoży na nią skargi ze względu na Ziyę. Selim osiąga dno i traci swój lokal. Nie może pogodzić się ze stratą Seher. Neslihan próbuje przekonać Borę, że powinni poinformować swoje rodziny o zaręczynach, on jednak ją zbywa. Zuhal jest u kresu wytrzymałości, bezskutecznie próbuje skontaktować się z İkbal. Melahat i nowe współwięźniarki okrutnie się nad nią znęcają. Neslihan prosi Frata, żeby udawał jej narzeczonego. Chłopak jest zaskoczony tą propozycją, ale w końcu zgadza się pomóc przyjaciółce. Yaman każe İkbal opuścić rezydencję. İkbal nie ma wyjścia. Przekonuje Ziyę, że wyjeżdża na krótkie leczenie. Czarna zaczyna inaczej patrzeć na İbrahima.

Kiedy i gdzie oglądać 254. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 253. odcinka

Dzięki radom Czarnej kolacja İbrahima wypada wspaniale. Wspólne działanie bardzo zbliża ich do siebie. Yaman nie może uwierzyć, że to İkbal ich zdradziła. Opętany wściekłością robi İkbal awanturę, jednak w obawie o Ziyę i o to, jak ta sytuacja może na niego wpłynąć postanawia ukryć przed domownikami zdradę szwagierki, tylko Seher poznaje prawdę. Rządy Zuhal dobiegają końca. Dzięki znajomościom Melahat doprowadza do przeniesienia dotychczasowych współwięźniarek i zastąpienia ich swoimi poplecznicami. Adalet ma pretensje do Neslihan, że ta w tajemnicy przed nią zaręczyła się z Fratem. Dziewczyna jest przyparta do muru i nie wie, jak odkręcić całą sytuację.