Dziedzictwo odc. 255. Selim chce zdobyć Seher siłą. Streszczenie odcinka [12.04.24]

"Dziedzictwo" odcinek 255. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 255. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 254. odcinka

Yaman informuje Firata, a także Cengera i Adalet, że to İkbal próbowała zaszkodzić Seher. Yaman chce oddać ją w ręce policji, jednak Seher postanawia, że nie złoży na nią skargi ze względu na Ziyę. Selim osiąga dno i traci swój lokal. Nie może pogodzić się ze stratą Seher. Neslihan próbuje przekonać Borę, że powinni poinformować swoje rodziny o zaręczynach, on jednak ją zbywa. Zuhal jest u kresu wytrzymałości, bezskutecznie próbuje skontaktować się z İkbal. Melahat i nowe współwięźniarki okrutnie się nad nią znęcają. Neslihan prosi Frata, żeby udawał jej narzeczonego. Chłopak jest zaskoczony tą propozycją, ale w końcu zgadza się pomóc przyjaciółce. Yaman każe İkbal opuścić rezydencję. İkbal nie ma wyjścia. Przekonuje Ziyę, że wyjeżdża na krótkie leczenie. Czarna zaczyna inaczej patrzeć na İbrahima.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Seher i Yaman przepełnieni rozpaczą i lękiem o najdroższego Yusufa czekają na diagnozę lekarzy. Adalet z ukrycia obserwuje spotkanie Neslihan i Bory. Dziewczyna wręcza Borze upominek, dziękując mu za okazaną pomoc. Jest pod wielkim wrażeniem zalotów Bory. Po powrocie do domu Adalet robi Neslihan wyrzuty. Pomiędzy ciotką i siostrzenicą dochodzi do kłótni.