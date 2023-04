Dziedzictwo odc. 26. İkbal zapłaciła Mertowi, aby zostawił Zuhal. Streszczenie odcinka [11.05.23]

Yaman jest przekonany, że Seher uciekła z Yusufem. Jaka jest prawda? Dlaczego Mert nie odzywa się do Zuhal? Już teraz przeczytaj streszczenie 26. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 26. Streszczenie

Yaman jest wściekły, myśląc, że Seher porwała Yusufa. İkbal triumfuje. Niespodziewanie Seher i Yusuf pojawiają się na dziedzińcu. Współpracownik Alego dowiaduje się prawdy o Kiraz, on także jest przekonany o niewinności dziewczyny. Sumienie nie pozwala Alemu odprowadzić jej na posterunek, Kiraz nie posiada się ze szczęścia. Tymczasem Begüm wciąż jest pewna, że pozbyła się niechcianej pomocnicy. Na widok dziewczyny Osman nie jest w stanie ukryć radości. Seher zapewnia Yamana, że nie zamierzała uciec. Yaman nie do końca jej wierzy. Zuhal odkrywa, że İkbal zapłaciła Mertowi za to, żeby trzymał się od niej z daleka. Jest wściekła na siostrę i grozi, że wyzna wszystkim prawdę o jej knowaniach.

Kiedy i gdzie oglądać 26. odcinek "Dziedzictwa"?

26. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 11 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 25. odcinka

Ali i Kiraz zabierają Osmana do domu. Dla dobra stryja Ali udaje przed nim, że odstąpił od aresztowania Kiraz, w rzeczywistości jednak jedzie z nią na posterunek. Po drodze Kiraz opowiada mu swoją historię. Ali jest poruszony, chociaż czuje, że powinien postąpić zgodnie z prawem. Zuhal wciąż nie może skontaktować się z Mertem. Gdy w końcu pisze mu, że wraca do Londynu, żeby osobiście się z nim rozmówić, mężczyzna dzwoni i oświadcza, że między nimi wszystko skończone. Zuhal przechodzi załamanie nerwowe, a İkbal stara się ją uspokoić. Yaman zgadza się, żeby Seher zabrała Yusufa na grób matki. İkbal nieustannie dyskretnie sugeruje Seher, że rezydencja nie jest miejscem dla Yusufa. Nagle podczas wizyty na cmentarzu, z pola widzenia znikają ochroniarze. Seher zabiera Yusufa i pospiesznie odchodzi. Gdy nie wracają do domu na czas, Yaman wpada w szał, przekonany, że Seher porwała chłopca.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

