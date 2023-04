Dziedzictwo odc. 28. Próba upokorzenia Seher. Streszczenie odcinka [15.05.23]

"Dziedzictwo" odcinek 28. Streszczenie

Ikbal stara się pocieszyć Zuhal po odejściu ukochanego. Przekonuje siostrę, że to Yaman powinien być jej życiowym partnerem i tylko małżeństwo z nim zapewni siostrom wygodne życie. Aby zaimponować Yamanowi, Zuhal i Ikbal chcą zorganizować wystawne przyjęcie urodzinowe dla Yusufa. Tym samym chcą upokorzyć Seher i udowodnić jej, że nie pasuje do ich środowiska. Seher, mimo agresywnej postawy Yamana robi wszystko, żeby mężczyzna nie zaniedbał leczenia. Begum nie może się pogodzić z faktem, że Kiraz nadal mieszka u Osmana i Alego. Zbliża się dzień urodzin Yusufa. Seher nie ma odpowiedniej sukienki. Z pomocą przychodzi jej Adalet. Wręcza Seher piękną sukienkę, którą uszyła jeszcze w młodości.

Kiedy i gdzie oglądać 28. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 27. odcinka

Osman nie posiada się z radości, że Ali jednak postanowił chronić Kiraz. Ali, chociaż wierzy w niewinność dziewczyny, nie jest pewien, czy postąpił słusznie. Układa zasady, do których Kiraz ma ściśle się stosować. Tymczasem Begüm jest gotowa zaproponować Osmanowi opiekunkę w miejsce, jak sądzi zwolnionej Kiraz. Jest wściekła na wieść, że dziewczyna jednak zostaje. Nedim potwierdza, że Seher mówiła prawdę. Okazuje się, że na cmentarzu czyhali na nich ludzie Soygirayów. Yaman jest wściekły, że ważyli się podnieść rękę na jego najbliższych. Postanawia spotkać się z wrogiem. Niespodziewanie zostaje zdradzony przez swojego człowieka, który godzi go nożem w plecy. Nie bacząc na sprzeciwy Yamana, Seher opatruje mu ranę.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.