Dziedzictwo odc. 3. Dziadek Yusufa nie żyje. Streszczenie odcinka [01.04.23]

"Dziedzictwo" odcinek 3. Streszczenie

Seher nie daje za wygraną - szuka pomocy u stambulskich adwokatów, jednak na dźwięk nazwiska Kirimli wszyscy odmawiają przyjęcia sprawy. Tymczasem mały Yusuf cierpi po śmierci matki, odmawia jedzenia i nikt nie jest w stanie go rozweselić. Surowe zasady wychowania stosowane przez Yamana nie skutkują. Mężczyzna każe swoim ludziom przywieźć Seher. Dziewczynie udaje się trafić do chłopca i nakarmić go. İkbal próbuje nakłonić swoją siostrę Zuhal, żeby jak najszybciej przyjechała do rezydencji i pomogła jej w przejęciu władzy nad imperium Kirimli. Okazuje się, że to właśnie podczas kłótni z İkbal Kevser wypadła przez barierkę schodów. Nikt jednak nie zdaje sobie sprawy z mrocznego oblicza pozornie serdecznej i troskliwej kobiety. Po wykonaniu zadania Yaman wyrzuca Seher z rezydencji. Zdesperowana dziewczyna postanawia czekać pod bramą, gdy nagle otrzymuje wiadomość o śmierci ojca. Tymczasem mały Yusuf wciąż wypytuje o swoją ciocię.