Dziedzictwo odc. 30. Pokorne przyjęcie pomocy. Streszczenie odcinka [17.05.23]

Begum zachęca Kiraz do rozmowy. Próbuje dowiedzieć się jak najwięcej. Yaman nie może przywyknąć do troski Seher, która robi wszystko, żeby rana zagoiła się jak najszybciej. Mężczyzna stale słyszy w głowie słowa Arifa o wadze umiejętności pokornego przyjmowania pomocy, nie dopuszcza jednak do siebie myśli, że mógłby okazać słabość. Jest jednocześnie wściekły na Seher, że wyszła do restauracji i zostawiła Yusufa samego. Nadire zaprasza Kiraz na zakupy. Mimo sprzeciwu Alego, kobiety planują wspólne wyjście.

Ikbal nie może znieść faktu, że Seher dostała od Adalet piękny prezent. Zabiera sukienkę pod pretekstem oddania jej do pralni i ją niszczy. Yaman walczy ze sobą w kwestii Seher. Nie potrafi przyjąć pomocy i nie wie, jak reagować na okazaną mu troskę i zainteresowanie. Selim prosi Seher o udział w przygotowaniu regionalnej zupy. Dziewczyna z przyjemnością zgadza się pomóc w restauracji. Begum po raz kolejny wykorzystuje rzekomy list swojego ojca, żeby zwrócić na siebie uwagę Alego. Próbuje również zbliżyć się do Kiraz. Ali boi się, że Begium odkryje prawdę o dziewczynie.

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.