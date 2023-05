Dziedzictwo odc. 32. Kiraz atakuje nieznajomego. Streszczenie odcinka [19.05.23]

Kiraz znajduje w sobie odwagę, aby zaatakować mężczyznę na ulicy. Z kolei Yaman jest pod wrażeniem charakteru Seher. Co go zaskoczy? Już teraz przeczytaj streszczenie 32. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 32. Streszczenie

Yaman żąda, żeby Seher wróciła z nim do domu. Dziewczyna przeciwstawia się Yamanowi, który, chociaż nie chce się do tego przyznać, jest pod wrażeniem jej charakteru. Kiraz atakuje mężczyznę bijącego swojego syna. Jego żona radzi jej jak najszybciej odejść, ale mężczyzna poprzysięga, że się zemści. Kiraz wraca do domu ukrywając przed Alim to, co się stało. Nadchodzi dzień urodzin Yusufa. Seher znajduje na łóżku elegancką suknię, jest przekonana, że to prezent od İkbal. Tymczasem İkbal wdraża swój plan, by się pozbyć Seher.

Kiedy i gdzie oglądać 32. odcinek "Dziedzictwa"?

32. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek19 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 31. odcinka

Ali niepokoi się tym, że Kiraz wychodzi na zakupy z Nadire, więc na wszelki wypadek postanawia ją śledzić. Po wyjściu z bazaru dziewczyna znika mu z oczu. Kiraz jest świadkiem, jak na ulicy ojciec znęca się nad synem. Mimo przestróg Alego, nie może się powstrzymać i interweniuje. W rezydencji trwają przygotowania do przyjęcia urodzinowego dla Yusufa. İkbal i Zuhal traktują to jako okazję, by przypodobać się Yamanowi i zdyskredytować Seher. Yaman dowiaduje się, że Seher zaczęła pracę w restauracji Selima, żeby mieć pieniądze na prezent dla Yusufa. Jedzie do restauracji i żąda, żeby Seher natychmiast wróciła do domu.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

