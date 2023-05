Dziedzictwo odc. 33. Yaman jest zazdrosny o Seher. Streszczenie odcinka [22.05.23]

"Dziedzictwo" odcinek 33. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 33. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 32. odcinka

Yaman żąda, żeby Seher wróciła z nim do domu. Dziewczyna przeciwstawia się Yamanowi, który, chociaż nie chce się do tego przyznać, jest pod wrażeniem jej charakteru. Kiraz atakuje mężczyznę bijącego swojego syna. Jego żona radzi jej jak najszybciej odejść, ale mężczyzna poprzysięga, że się zemści. Kiraz wraca do domu ukrywając przed Alim to, co się stało. Nadchodzi dzień urodzin Yusufa. Seher znajduje na łóżku elegancką suknię, jest przekonana, że to prezent od İkbal. Tymczasem İkbal wdraża swój plan, by się pozbyć Seher.