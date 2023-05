Dziedzictwo odc. 34. Ali śledzi przestępcę. Streszczenie odcinka [23.05.23]

"Dziedzictwo" odcinek 34. Streszczenie

Seher wywiera wielkie wrażenie na urodzinowych gościach. Ikbal chcąc pozbyć się rywalki siostry, dosypuje do soku Seher leki uspokajające. Ali nie może pojąć niefrasobliwości Kiraz i ostro beszta dziewczynę. Kiraz tłumaczy mu, że bez względu na własne bezpieczeństwo, po raz drugi postąpiłaby tak samo i stanęłaby w obronie bezbronnego dziecka. W wyniku nieporozumienia Begum jest przekonana, że Kiraz trafiła do aresztu. Tymczasem Ali wracając do domu zauważa członka grupy przestępczej, którą od miesięcy próbują rozpracować. Jego telefon rozładowuje się i Ali nie ma możliwości wezwania ekipy. Postanawia na własną rękę śledzić przestępcę. Pod wpływem leków Seher mdleje podczas przyjęcia. Yaman chce zawieźć ją do szpitala. Ikbal, w obawie, że badanie krwi wykryje obecność leków, bezskutecznie próbuje powstrzymać szwagra. Ali i Kiraz śledząc podejrzanego podjeżdżają do magazynu. Ali każe zostać Kiraz w samochodzie. Dziewczyna oczywiście nie słucha polecenia. Przestępca wychodzi zamykając Alego i Kiraz w magazynie.