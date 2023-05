Dziedzictwo odc. 35. Spotkanie w dzieciństwie. Streszczenie odcinka [24.05.23]

Okazuje się, że Kiraz i Ali spotkali się już wiele lat temu. Co się wówczas wydarzy? Z kolei Yaman znowu jest wściekły na Seher. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 35. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej.

"Dziedzictwo" odcinek 35. Streszczenie

Seher odzyskuje przytomność. Niepokojąc się o Yusufa nalega, by jak najszybciej wrócić do domu. Ali i Kiraz robią wszystko, żeby wydostać się z magazynu. Ich próby nie przynoszą jednak efektu. Ikbal i Zuhal są wściekłe, że ich plan znowu nie wypalił. Ku zaskoczeniu Ikbal, Zuhal informuje siostrę, że teraz spróbuje zdobyć zainteresowanie Yamana własnymi metodami. Kiraz znajduje w magazynie stare gazety i krzyżówki. Ali jest pod wrażeniem erudycji i wiedzy dziewczyny. Ku zaskoczeniu obojga okazuje się, że spotkali się już kiedyś w dzieciństwie. Wspominają jak Kiraz w czasie kłótni raniła Alego w głowę. Yaman wpada w furię na wieść, że Seher znowu chce jechać do restauracji Selima. Dziewczyna zaś nie może uwierzyć, że to on kupił sukienkę, którą włożyła na przyjęcie. Zwraca ją Yamanowi i informuje, że nie ugnie się pod jego groźbami. Yaman postanawia odwieźć osłabioną Seher do restauracji. Po drodze jednak wstępują do Arifa na posiłek. Tymczasem Ikbal udaje się na rozmowę do Selima. Sugeruje mężczyźnie, że nie jest Seher obojętny i że dziewczyna darzy go silnym uczuciem. Yaman zleca Nedimowi, żeby dowiedział się, dlaczego Seher tak zależy na pracy w restauracji.

Kiedy i gdzie oglądać 35. odcinek "Dziedzictwa"?

35. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 24 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 34. odcinka

Seher wywiera wielkie wrażenie na urodzinowych gościach. Ikbal chcąc pozbyć się rywalki siostry, dosypuje do soku Seher leki uspokajające. Ali nie może pojąć niefrasobliwości Kiraz i ostro beszta dziewczynę. Kiraz tłumaczy mu, że bez względu na własne bezpieczeństwo, po raz drugi postąpiłaby tak samo i stanęłaby w obronie bezbronnego dziecka. W wyniku nieporozumienia Begum jest przekonana, że Kiraz trafiła do aresztu. Tymczasem Ali wracając do domu zauważa członka grupy przestępczej, którą od miesięcy próbują rozpracować. Jego telefon rozładowuje się i Ali nie ma możliwości wezwania ekipy. Postanawia na własną rękę śledzić przestępcę. Pod wpływem leków Seher mdleje podczas przyjęcia. Yaman chce zawieźć ją do szpitala. Ikbal, w obawie, że badanie krwi wykryje obecność leków, bezskutecznie próbuje powstrzymać szwagra. Ali i Kiraz śledząc podejrzanego podjeżdżają do magazynu. Ali każe zostać Kiraz w samochodzie. Dziewczyna oczywiście nie słucha polecenia. Przestępca wychodzi zamykając Alego i Kiraz w magazynie.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

