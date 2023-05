Dziedzictwo odc. 36. Poszukiwania policjanta. Streszczenie odcinka [25.05.23]

Alemu nadal nie udaje się wydostać z magazynu. Policja zaczyna go szukać. Czego na komisariacie dowie się Begum? Tymczasem Zuhal chce pomóc Yamanowi. W jaki sposób? Już teraz przeczytaj streszczenie 36. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 36. Streszczenie

Kiraz i Ali odbywają szczerą rozmowę. Kiraz przeprasza Alego za to, że wysiadła z auta i naraziła ich na niebezpieczeństwo. Złość Alego na Kiraz mija. Seher dowiaduje się, że z powodu zadłużenia za czynsz właściciel wynajmowanego przez nią mieszkania wniósł pozew o egzekucję długów. Ta informacja trafia również do Yamana. Mężczyzna spłaca dług Seher. Dziewczyna nie zgadza się jednak na tę pomoc i deklaruje, że odda Yamanowi pieniądze. Zaniepokojona ekipa Alego próbuje namierzyć sygnał z telefonu komisarza. Begum, nie mogąc dodzwonić się do Alego przychodzi na komisariat. Tam dowiaduje się, że Kiraz jest na wolności, co więcej, zniknęła razem z Alim. Ibrahimowi w końcu udaje się zlokalizować samochód Alego. Tymczasem Kiraz znajduje w magazynie dokumenty, które stanowią istotny materiał dowodowy w sprawie. Ali nie wie, jak jej dziękować. Ich radość nie trwa długo. Yaman i Nedim jadą podpisać ważny kontrakt z Hiszpanami. W ostatnim momencie tłumacz odwołuje przyjazd. Zuhal, która zna hiszpański, oferuje swoją pomoc.

Kiedy i gdzie oglądać 36. odcinek "Dziedzictwa"?

36. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 25 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 35. odcinka

Seher odzyskuje przytomność. Niepokojąc się o Yusufa nalega, by jak najszybciej wrócić do domu. Ali i Kiraz robią wszystko, żeby wydostać się z magazynu. Ich próby nie przynoszą jednak efektu. Ikbal i Zuhal są wściekłe, że ich plan znowu nie wypalił. Ku zaskoczeniu Ikbal, Zuhal informuje siostrę, że teraz spróbuje zdobyć zainteresowanie Yamana własnymi metodami. Kiraz znajduje w magazynie stare gazety i krzyżówki. Ali jest pod wrażeniem erudycji i wiedzy dziewczyny. Ku zaskoczeniu obojga okazuje się, że spotkali się już kiedyś w dzieciństwie. Wspominają jak Kiraz w czasie kłótni raniła Alego w głowę. Yaman wpada w furię na wieść, że Seher znowu chce jechać do restauracji Selima. Dziewczyna zaś nie może uwierzyć, że to on kupił sukienkę, którą włożyła na przyjęcie. Zwraca ją Yamanowi i informuje, że nie ugnie się pod jego groźbami. Yaman postanawia odwieźć osłabioną Seher do restauracji. Po drodze jednak wstępują do Arifa na posiłek. Tymczasem Ikbal udaje się na rozmowę do Selima. Sugeruje mężczyźnie, że nie jest Seher obojętny i że dziewczyna darzy go silnym uczuciem. Yaman zleca Nedimowi, żeby dowiedział się, dlaczego Seher tak zależy na pracy w restauracji.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

