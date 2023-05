Dziedzictwo odc. 37. Kiraz zostaje ranna. Streszczenie odcinka [26.05.23]

Seher jedzie do restauracji, aby pomóc Selimowi. Yaman jest wściekły i urządza awanturę. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 37. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 37. Streszczenie

Selim prosi Seher o pomoc w restauracji. Za namową İkbal, Seher zabiera Yusufa i jedzie do pracy. Spotkanie z Hiszpanami zostaje przełożone i Yaman wraca do rezydencji. Ku swojemu zaskoczeniu dowiaduje się, że Seher i Yusufa nie ma w domu. Ekipa Alego kontynuuje poszukiwania. Tymczasem Alemu i Kiraz udaje się uciec podczas transportu. Dochodzi do strzelaniny. Ali każe dziewczynie uciec, ale ta wraca i ratuje mu życie, sama trafiając na muszkę bandytów. Alemu udaje się ją uratować, ale dla dziewczyny to traumatyczne przeżycie. Yaman wpada we wściekłość na widok Seher i Yusufa radośnie spędzających czas z Selimem. Pod nieobecność Selima, urządza w restauracji awanturę i zabiera do domu Seher i chłopca. Seher obawia się, że Yaman wyładuje swoją złość na Selimie.

Kiedy i gdzie oglądać 37. odcinek "Dziedzictwa"?

37. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek 26 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 36. odcinka

Kiraz i Ali odbywają szczerą rozmowę. Kiraz przeprasza Alego za to, że wysiadła z auta i naraziła ich na niebezpieczeństwo. Złość Alego na Kiraz mija. Seher dowiaduje się, że z powodu zadłużenia za czynsz właściciel wynajmowanego przez nią mieszkania wniósł pozew o egzekucję długów. Ta informacja trafia również do Yamana. Mężczyzna spłaca dług Seher. Dziewczyna nie zgadza się jednak na tę pomoc i deklaruje, że odda Yamanowi pieniądze. Zaniepokojona ekipa Alego próbuje namierzyć sygnał z telefonu komisarza. Begum, nie mogąc dodzwonić się do Alego przychodzi na komisariat. Tam dowiaduje się, że Kiraz jest na wolności, co więcej, zniknęła razem z Alim. Ibrahimowi w końcu udaje się zlokalizować samochód Alego. Tymczasem Kiraz znajduje w magazynie dokumenty, które stanowią istotny materiał dowodowy w sprawie. Ali nie wie, jak jej dziękować. Ich radość nie trwa długo. Yaman i Nedim jadą podpisać ważny kontrakt z Hiszpanami. W ostatnim momencie tłumacz odwołuje przyjazd. Zuhal, która zna hiszpański, oferuje swoją pomoc.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Z Gwiazdami - Ignacy Liss - zapowiedź