Dziedzictwo odc. 39. Awantura z bronią. Streszczenie odcinka [30.05.23]

"Dziedzictwo" odcinek 39. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 39. odcinek "Dziedzictwa"?

39. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 30 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 38. odcinka

Zuhal wierzy, że dzięki znajomości hiszpańskiego uda jej się zbliżyć do Yamana, lecz jej starania nie przynoszą efektu. Selim dowiaduje się o incydencie z Yamanem. Bardzo niepokoi się o Seher. İkbal skutecznie podjudza Selima przeciwko Yamanowi i przekonuje go, że powinien zaopiekować się Seher. Osman jest zaniepokojony stanem Kiraz. Ali zbiera w pracy gratulacje za rozbicie niebezpiecznego gangu. Mężczyzna wie, jak duży wkład miała w tę sprawę Kiraz i czuje się źle, szczególnie gdy Begüm się z niej wyśmiewa. W domu pomiędzy Kiraz i Alim panuje napięta atmosfera. Alemu z jednej strony żal dziewczyny, z drugiej jest wściekły, że go nie słucha i zawsze pakuje się w kłopoty. Selim żąda spotkania z Yamanem. Mężczyźni umawiają się w porcie.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.