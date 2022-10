Dziedzictwo odc. 4. Wizyta u psychiatry. Streszczenie odcinka [25.10.2022]

Dziedzictwo odcinek 4. Streszczenie

Seher rozpacza po śmierci ojca. Pomaga jej dawna mamka Nadire oraz przyjaciel rodziny, Selim. Dziewczyna opuszcza dom, w którym mieszkała z ojcem i planuje wrócić w jego rodzinne strony, zabierając ze sobą Yusufa. Tymczasem zaniepokojony stanem chłopca Yaman, za radą İkbal, udaje się z nim do psychiatry. Mężczyzna nagle kończy sesję, gdy lekarka zaczyna dopytywać go o przeszłość. Okazuje się, że İkbal zleca śledzenie Seher, dzięki czemu dowiaduje się o planach dziewczyny. Yaman coraz bardziej boi się o Yusufa, który jest mu najdroższy na świecie. Zamierza udać się z chłopcem do szpitala, jednak sprawy służbowe krzyżują mu plany. İkbal wykorzystuje sytuację i wysyła Yusufa na badania z opiekunką, wcześniej zaś informuje Seher o tym, gdzie będzie mogła znaleźć chłopca.