Dziedzictwo odc. 42. Coraz większe zauroczenie. Streszczenie odcinka [02.06.23]

"Dziedzictwo" odcinek 42. Streszczenie

Yaman zabrania Seher zajmować się Yusufem. Dziewczyna nie ma pojęcia, czym zasłużyła sobie na jego gniew i takie traktowanie. Z kolei Ikbal i Zuhal nie posiadają się z radości. Ali wręcza Kiraz prezent: naszyjnik z onyksu. Dziewczyna jest bardzo poruszona. Gurbuz Soygiraj planuje zemstę na Yamanie. Jest przekonany, że Seher jest ukochaną Yamana. Postanawia ją porwać. Ali, Begum i Kiraz udają się razem na śniadanie na mieście. Ali jest zniesmaczony tym, jak Begum traktuje kelnerów i równocześnie zauroczony sympatią, jaką okazuje im Kiraz. Zuhal chcąc zaimponować Yamanowi, kupuje Yusufowi łuk, co wzbudza niepokój Seher. Wciąż próbuje porozmawiać z Yamanem i dowiedzieć się, co wzbudziło jego gniew, lecz ten jest nieugięty i ignoruje dziewczynę. Seher postanawia więc odwiedzić mentora Yamana, Arifa, w nadziei, że czegoś się dowie.

Kiedy i gdzie oglądać 42. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 41. odcinka

Seher próbuje porozmawiać z Yamanem. Ale on traktuje ją oschle i nie dopuszcza do słowa. Begum postanawia się dowiedzieć, kim jest kobieta, z którą widziała Alego na nabrzeżu. Pod zmyślonym pretekstem nocuje w domu Alego i Osmana. Gdy Kiraz przyłapuje ją na przeszukiwaniu rzeczy Alego, Begum wyznaje, że widziała narzeczonego z inną kobietą. Kiraz robi wszystko, żeby zażegnać niepokój Begum. Mówi też Alemu o jej podejrzeniach. Ali zostaje odznaczony za odwagę. Dostaje również nagrodę pieniężną. Wie, że swój sukces tak naprawdę zawdzięcza Kiraz. Tymczasem Kiraz ma poczucie winy i próbuje naprawić relację Alego i Begum. Szykuje dla nich wystawną, romantyczną kolację. Begum zostaje jednak wezwana do klienta. Ali zaprasza Kiraz do stołu.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.