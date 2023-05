Dziedzictwo odc. 43. Czy Seher przyjmie oświadczyny? Streszczenie odcinka [05.06.23]

"Dziedzictwo" odcinek 43. Streszczenie

Zuhal i İkbal liczą na to, że Yaman nie dowie się, że Seher odrzuciła oświadczyny Selima. Yaman nie kryje zawodu i rozczarowania, jest pewien, że Seher wkrótce odejdzie do Selima. Yaman zamierza ją ubiec i wyrzucić z rezydencji, ale niechcący podsłuchuje rozmowę telefoniczną, w której Seher mówi Selimowi, że nie może za niego wyjść. Yamanowi trudno ukryć satysfakcję, kiedy okazuje się, że Seher jednak odrzuciła oświadczyny. Begüm znajduje w rzeczach Alego portret dziewczyny, z którą widziała go na nabrzeżu. Jest przekonana, że Ali ją zdradza. Kiraz czuje się winna zaistniałej sytuacji. W nagrodę za lojalność Yaman pozwala Seher zabrać Yusufa do parku. Ku zadowoleniu Yamana Seher informuje go również, że nie będzie już jeździła do restauracji, ale gotowała w domu.