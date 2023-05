Dziedzictwo odc. 44. Seher zostaje porwana. Streszczenie odcinka [06.06.23]

"Dziedzictwo" odcinek 44. Streszczenie

Seher, Yusuf i Yaman spędzają miło czas na placu zabaw. Yamanowi coraz trudniej zaprzeczyć samemu przed sobą, że jego uczucie do Seher przybiera na sile. Żadne z nich nie ma pojęcia, że są obserwowani przez ludzi Soygiraya. Kiedy Seher udaje się sama na zakupy, porywają ją. Nieświadomy niczego Yaman szykuje dla niej małą niespodziankę. Ali i Kiraz są sobie coraz bliżsi. Młody policjant ma ponadto coraz większe wątpliwości, czy Begüm jest kobietą, którą chciałby poślubić. Tymczasem ona przygotowuje chytry plan, który ma go przy niej zatrzymać. Prosi Alego o spotkanie i zalewając się łzami wyznaje, że jej matka jest umierająca, a jej ostatnim życzeniem jest ich ślub. Gürbüz Soygiray przesyła Yamanowi zdjęcie związanej Seher.

Kiedy i gdzie oglądać 44. odcinek "Dziedzictwa"?

44. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 6 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 43. odcinka

Zuhal i İkbal liczą na to, że Yaman nie dowie się, że Seher odrzuciła oświadczyny Selima. Yaman nie kryje zawodu i rozczarowania, jest pewien, że Seher wkrótce odejdzie do Selima. Yaman zamierza ją ubiec i wyrzucić z rezydencji, ale niechcący podsłuchuje rozmowę telefoniczną, w której Seher mówi Selimowi, że nie może za niego wyjść. Yamanowi trudno ukryć satysfakcję, kiedy okazuje się, że Seher jednak odrzuciła oświadczyny. Begüm znajduje w rzeczach Alego portret dziewczyny, z którą widziała go na nabrzeżu. Jest przekonana, że Ali ją zdradza. Kiraz czuje się winna zaistniałej sytuacji. W nagrodę za lojalność Yaman pozwala Seher zabrać Yusufa do parku. Ku zadowoleniu Yamana Seher informuje go również, że nie będzie już jeździła do restauracji, ale gotowała w domu.