Dziedzictwo odc. 45. Ali nie chce poślubić Begüm. Streszczenie odcinka [07.06.23]

"Dziedzictwo" odcinek 45. Streszczenie

Gürbüz Soygiray żąda od Yamana, by wycofał się z przetargu. Yaman natychmiast się zgadza. Jednak mężczyzna, w zamian za uwolnienie Seher, stawia jeszcze jeden warunek - żąda przeprosin. Seher jest przerażona, dobrze wie, że Yaman nigdy nikogo nie przeprasza. Na wieść o porwaniu Seher domownicy są w szoku. Yaman zapowiada, że Yusuf i Ziya nie mogą się o tym dowiedzieć, a sam robi wszystko, żeby odnaleźć dziewczynę. Ali jest przyparty do muru. Begüm nalega na jak najszybszy ślub. Chociaż w głębi duszy Ali wcale tego nie chce, poczucie przyzwoitości nie pozwala mu zostawić Begüm w tak trudnej sytuacji. Ziya przypadkiem dowiaduje się o porwaniu Seher i wpada w rozpacz. Yaman i Nedim docierają na miejsce, gdzie przetrzymywano Seher. Za późno. Ludziom Soygiraya udało się uciec wraz z dziewczyną.

Kiedy i gdzie oglądać 45. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 44. odcinka

Seher, Yusuf i Yaman spędzają miło czas na placu zabaw. Yamanowi coraz trudniej zaprzeczyć samemu przed sobą, że jego uczucie do Seher przybiera na sile. Żadne z nich nie ma pojęcia, że są obserwowani przez ludzi Soygiraya. Kiedy Seher udaje się sama na zakupy, porywają ją. Nieświadomy niczego Yaman szykuje dla niej małą niespodziankę. Ali i Kiraz są sobie coraz bliżsi. Młody policjant ma ponadto coraz większe wątpliwości, czy Begüm jest kobietą, którą chciałby poślubić. Tymczasem ona przygotowuje chytry plan, który ma go przy niej zatrzymać. Prosi Alego o spotkanie i zalewając się łzami wyznaje, że jej matka jest umierająca, a jej ostatnim życzeniem jest ich ślub. Gürbüz Soygiray przesyła Yamanowi zdjęcie związanej Seher.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.