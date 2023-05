Dziedzictwo odc. 48. Koszmary senne. Streszczenie odcinka [13.06.23]

"Dziedzictwo" odcinek 48. Streszczenie

Cała rodzina Kirimli nie może dojść do siebie po tym, co spotkało Seher. Ziya ma koszmary. Śni mu się Kevser. Ikbal jest przerażona. Boi się, że jej mąż przypomni sobie, co tak naprawdę spotkało ich szwagierkę. Ali z powodu choroby nie stawia się na spotkanie z Begum, która chce jak najszybciej zacząć przygotowania do ślubu. Tymczasem Kiraz bardzo troskliwie opiekuje się Alim. Osman, choć zna prawdziwe pobudki, jakimi kieruje się Ali w kwestii ślubu, zapewnia go, że zawsze może liczyć na jego wsparcie. Zuhal zaczyna traktować Seher jak służącą.