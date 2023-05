Dziedzictwo odc. 49. Kto zabił Kevser? Streszczenie odcinka [14.06.23]

"Dziedzictwo" odcinek 49. Streszczenie

Po ostatnich wydarzeniach Yamanowi i Seher trudno jest zachowywać się tak, jakby nic się nie wydarzyło. Yaman, choć bardzo stara się to ukryć, nie jest w stanie oderwać wzroku od dziewczyny. Ziyę nękają obrazy z przeszłości. Ku przerażeniu İkbal mężczyzna przypomina sobie, że to właśnie ona popchnęła Kevser, powodując jej śmierć. İkbal robi wszystko, żeby Yaman i Seher o niczym się nie dowiedzieli. Dzięki opiece Kiraz, Ali czuje się coraz lepiej. Jednak Begüm drwi z jej ludowych metod.

Kiedy i gdzie oglądać 49. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 48. odcinka

Cała rodzina Kirimli nie może dojść do siebie po tym, co spotkało Seher. Ziya ma koszmary. Śni mu się Kevser. Ikbal jest przerażona. Boi się, że jej mąż przypomni sobie, co tak naprawdę spotkało ich szwagierkę. Ali z powodu choroby nie stawia się na spotkanie z Begum, która chce jak najszybciej zacząć przygotowania do ślubu. Tymczasem Kiraz bardzo troskliwie opiekuje się Alim. Osman, choć zna prawdziwe pobudki, jakimi kieruje się Ali w kwestii ślubu, zapewnia go, że zawsze może liczyć na jego wsparcie. Zuhal zaczyna traktować Seher jak służącą.