Dziedzictwo odc. 5. Seher zostaje porwana. Streszczenie odcinka [26 .10.2022]

Dziedzictwo odcinek 5. Streszczenie

Seher wykrada Yusufa ze szpitala, jednak niespodziewanie na jej drodze staje Yaman, zaalarmowany przez İkbal. Na rozkaz Yamana jego ludzie na czele z Nedimem wywożą Seher do portu, gdzie przytapiając ją, próbują zmusić do zrezygnowania z Yusufa. W domu chłopiec wciąż wypytuje o ciocię, lecz stryj daje mu jasno do zrozumienia, że tylko Kirimli są jego rodziną. Selim bardzo niepokoi się o Seher, jest zaskoczony jej nagłym wyjazdem. Porzuconą w lesie Seher odwiedza w sennym widzie jej siostra Kevser. Jej słowa dają dziewczynie siłę na dalszą walkę o małego Yusufa. Seher ponownie wraca pod bramę rezydencji.