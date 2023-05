Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23]

"Dziedzictwo" odcinek 50. Streszczenie

Udręczony Ziya nie może znaleźć sobie miejsca. Zaniepokojony stanem brata Yaman postanawia zostać w domu. Ziya przypadkiem trafia na zdjęcie związanej Seher w telefonie Yamana. Roztrzęsiony opuszcza rezydencję. Kiraz słyszy, jak Begüm mówi o tym, że zaraz po ślubie zamierza pozbyć się jej z domu. Domownicy rozpoczynają gorączkowe poszukiwania Ziyi. Po drodze do domu zauważa go nieświadoma sytuacji Seher, ale gubi jego ślad. Seher o wszystkim mówi Yamanowi i razem ruszają na poszukiwania. İkbal wysyła swoich ludzi, żeby znaleźli Ziyę przed Yamanem. Zagubiony Ziya zostaje napadnięty i dźgnięty nożem. Yaman zostaje wezwany do kostnicy na identyfikację zwłok. Begüm czyni przygotowania do ślubu, a jednocześnie próbuje przekonać Alego, żeby po ślubie odprawił Kiraz, on jednak nie chce o tym słyszeć, zwłaszcza że dziewczyna jest mu coraz bliższa.