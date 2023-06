Dziedzictwo odc. 52. Osman znika bez śladu. Streszczenie odcinka [19.06.23]

Ali jest zły na Osmana, że nie posłuchał go w sprawie Begum. Niepodziewanie mężczyzna znika i nie bierze ze sobą leków. Czy grozi mu niebezpieczeństwo? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 52. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 52. Streszczenie

Ekipa Alego w tajemnicy przed ich przełożonym prowadzi własne dochodzenie w sprawie matki Begum. Osman również dzwoni do znajomego z Monachium i prosi go o sprawdzenie tamtejszych szpitali i nawiązanie kontaktu z mamą przyszłej synowej. Ali jest świadkiem jego rozmowy. Ma żal do stryja, że nie uszanował jego decyzji. Nazajutrz Kiraz odkrywa, że Osman zniknął i co gorsza, nie wziął rano leków. Ali i Kiraz wyruszają na poszukiwania. Begum jest zła, że Ali znowu nie pomoże jej w przygotowaniach do ślubu. Okazuje się, że Osman pojechał do swojego znajomego zaprosić go na ślub. Yaman próbuje dowiedzieć się od Ziyi, co zaszło. Ikbal umiera ze strachu w obawie, że jej mąż powie bratu prawdę o śmierci Kevser. Ziya przyznaje, że doznał szoku na widok wypadku Seher. Adalet jest chora, Neslihan nie radzi sobie w kuchni. Zuhal i Ikbal proszą Seher, żeby przygotowała kolację.

Kiedy i gdzie oglądać 52. odcinek "Dziedzictwa"?

52. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 19 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 51. odcinka

Yaman przeżywa trudne chwile w kostnicy. Seher cierpi razem z nim. Okazuje się jednak, że odnaleziony mężczyzna to nie Ziya. İkbal jest przerażona faktem, że Ziya może nie żyć. To przecież jej przepustka do fortuny rodziny Kirimli. Odczuwa wielką ulgę, gdy okazuje się, że to nie jego ciało odnaleziono. Begüm bezlitośnie wyżywa się na Kiraz. Ali dostrzega przygnębienie dziewczyny. Tymczasem Frat dzieli się z Osmanem swoimi wątpliwościami odnośnie do Begüm. W poszukiwaniu brata, Yaman udaje się do rodzinnego domu, towarzyszy mu Seher. Tragiczne wspomnienia z przeszłości odżywają z całą mocą. Na miejscu odnajdują niegroźnie rannego Ziyę i razem wracają do rezydencji.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Już planuje następną podróż czyli ze Skwarą przez świat!