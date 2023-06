Dziedzictwo odc. 53. Szantażowanie popełnieniem samobójstwa. Streszczenie odcinka [20.06.23]

53. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 20 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05

Ali oraz Kiraz jadą odebrać Osmana. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste. Co wydarzy się po drodze? Z kolei Zuhal chce skompromitować Seher. Co zrobi? Przeczytaj streszczenie 53. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 53. Streszczenie

Ali i Kiraz jadą odebrać Osmana. Kiraz źle zapisuje adres i samochód grzęźnie w błocie. Ali nie ma wątpliwości, że Kiraz przyciąga pecha jak magnes. Ziya ma ochotę na skrzydełka z grilla w sosie według przepisu Arifa. Seher korzysta ze wskazówek Yamana i przygotowuje sos. Zuhal korzysta z okazji i dolewa do sosu kilka kropli chemikaliów, w nadziei, że to skompromituje Seher. Podczas kolacji okazuje się jednak, że Seher niezadowolona z pierwszej wersji sosu, przygotowała skrzydełka od początku. Wszyscy są pod wrażeniem jej talentu kulinarnego. Alemu i Kiraz wreszcie udaje się wydobyć z błota i odbierają Osmana. Ali przeprasza stryja za swoje zachowanie. Pod nieobecność Begum, Kiraz odbiera telefon od jej matki. Przekonana, że rozmawia z córką, kobieta opowiada o prezentach ślubnych, które kupiła dla Begum i Alego we Włoszech. Kiraz jest zdezorientowana. Nie może uwierzyć, że Begum zmyśliła chorobę matki, żeby poślubić Alego. Ta szantażuje Kiraz, że odbierze sobie życie, jeśli powie Alemu prawdę. Zuhal poniża Seher. Yaman, który jest świadkiem tej sceny, surowo ją karci. Ma również pretensję do Seher, że pozwala sobą pomiatać.

Kiedy i gdzie oglądać 53. odcinek "Dziedzictwa"?

53. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 20 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 52. odcinka

Ekipa Alego w tajemnicy przed ich przełożonym prowadzi własne dochodzenie w sprawie matki Begum. Osman również dzwoni do znajomego z Monachium i prosi go o sprawdzenie tamtejszych szpitali i nawiązanie kontaktu z mamą przyszłej synowej. Ali jest świadkiem jego rozmowy. Ma żal do stryja, że nie uszanował jego decyzji. Nazajutrz Kiraz odkrywa, że Osman zniknął i co gorsza, nie wziął rano leków. Ali i Kiraz wyruszają na poszukiwania. Begium jest zła, że Ali znowu nie pomoże jej w przygotowaniach do ślubu. Okazuje się, że Osman pojechał do swojego znajomego zaprosić go na ślub. Yaman próbuje dowiedzieć się od Ziyi, co zaszło. Ikbal umiera ze strachu w obawie, że jej mąż powie bratu prawdę o śmierci Kevser. Ziya przyznaje, że doznał szoku na widok wypadku Seher. Adalet jest chora, Neslihan nie radzi sobie w kuchni. Zuhal i Ikbal proszą Seher, żeby przygotowała kolację.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

