Dziedzictwo odc. 55. Yusyf musi zniknąć. Streszczenie odcinka [22.06.23]

Ali jest wściekły na Begum. Tymczasem Ikbal uświadamia sobie, dlaczego Yaman zbliża się do Seher. Jak postanowi temu zaradzić? Koniecznie przeczytaj streszczenie 55. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 55. Streszczenie

Zrozpaczona Begüm próbuje skłonić Alego, żeby ją wysłuchał. On jednak nie chce mieć z nią nic wspólnego. Yaman znajduje Seher w drodze do domu. Seher wyjaśnia mu, że zasłabła, a upadając zwichnęła sobie nogę. Chociaż obrażenia Seher są niegroźne, sytuacja przypomina Yusufowi mamę. Chłopiec jest bardzo poruszony. Yaman, choć nie daje tego po sobie poznać, również się martwi. Ludzie Alego obawiają się, że komisarz będzie miał do nich pretensje za wtrącanie się w jego sprawy i przesłany film. İkbal dochodzi do wniosku, że Yaman zbliża się do Seher za sprawą Yusufa, dlatego postanawia się go pozbyć.

Kiedy i gdzie oglądać 55. odcinek "Dziedzictwa"?

55. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 22 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 54. odcinka

Ali nie ma serca do ślubnych przygotowań. Informuje Osmana, że włoży stary garnitur. Osman jest bezradny wobec wyboru swojego bratanka. Widzi też, że Kiraz czuje się nieswojo. Dziewczyna jednak milczy w obawie, że Begum targnie się na swoje życie. Tymczasem Ibrahim namierza matkę Begum we Włoszech. Ekipa Alego ma dowód, że jego przyszła teściowa jest cała i zdrowa. Wysyłają Alemu filmik, na którym matka Begum robi zakupy we Włoszech. Ali każe Begum natychmiast przyjechać. Czuje się oszukany i poniżony. Begum jest przekonana, że to Kiraz na nią doniosła. Zuhal próbuje przeprosić Yaman za jej atak na Seher. Mężczyzna nie chce nawet z nią rozmawiać. Dziewczyna jest załamana. Tymczasem Seher prosi Selima o możliwość gotowania dla restauracji z domu.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

