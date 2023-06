Dziedzictwo odc. 60. Begum atakuje Kiraz. Streszczenie odcinka [29.06.23]

"Dziedzictwo" odcinek 60. Streszczenie

Zaniepokojona stanem Yusufa Seher postanawia odstawić otumaniające ją leki, by móc poświęcić się opiece nad siostrzeńcem. Yaman nawiązuje coraz bliższą więź z Yusufem. Uczy chłopca strzelać z łuku i opowiada mu bajki na dobranoc. Kiraz późnym wieczorem wychodzi do dyżurnej apteki po leki dla Osmana. Drogę zachodzi jej Begum i w szale atakuje dziewczynę. Podczas przepychanki Kiraz rani się w rękę. Ali jest świadkiem całego zajścia. Mimo błagań Begum, odtrąca byłą narzeczoną i udziela pomocy Kiraz. Gdy Kiraz i Ali opatrują ranę w aptece, Begum idzie do domu Osmana. Tam robi starszemu mężczyźnie wyrzuty, że nie przekonał Alego do małżeństwa. Kobieta jest tak napastliwa i agresywna, że Osman słabnie i traci przytomność. Begum zaciera ślady wypadku. Ikbal każe swojemu człowiekowi poinformować opiekę społeczną o nadużyciach wobec Yusufa. Jest pewna, że dzięki temu Yusuf i Seher raz na zawsze znikną z rezydencji i życia Yamana.

Kiedy i gdzie oglądać 60. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 59. odcinka

Ali informuje Begüm, że to koniec ich związku. Dziewczyna wpada w szał; poprzysięga, że zemści się na Kiraz. Tymczasem Osman robi wszystko, by zakończyć konflikt między Alim i Kiraz.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.