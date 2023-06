Dziedzictwo odc. 64. Bójka Yamana i Selima. Streszczenie odcinka [05.07.23]

"Dziedzictwo" odcinek 64. Streszczenie

Yaman jest przekonany, że to Selim złożył donos do opieki społecznej. Jedzie do rywala i wszczyna bójkę. Seher udaje się rozdzielić mężczyzn. Pokazuje Yamanowi dowód na to, że to nie Selim jest donosicielem. Sultan jest bardzo opryskliwa wobec Kiraz. Równocześnie ostentacyjnie faworyzuje Begum i próbuje namówić Alego, by ponownie się z nią zaręczył. W tajemnicy przed Alim każe Kiraz się wyprowadzić. Dziewczyna się załamuje. Chłopcy z domu dziecka dręczą Yusufa. Próbując zniechęcić do niego wychowawczynię, każą chłopcu rozbić szybę. Zehra jednak wierzy w niewinność Yusufa, co powoduje jeszcze większą złość chłopców. Yaman stresuje się rozmową z pracownikami opieki społecznej. Obawia się, że Seher chcąc uzyskać władzę rodzicielską nad Yusufem, oskarży Yamana o agresję i oziębłość. Wbrew obawom Yamana, rozmowa przebiega pomyślnie.