Dziedzictwo odc. 65. Yusuf ucieka z sierocińca. Streszczenie odcinka [06.07.23]

Chłopcy z sierocińcu nadal dokuczają Yusufowi. Chłopiec nie może tego wytrzymać. Z kolei Sultan robi wszystko, aby Kiraz się wyprowadziła. Czy jej starania się powiodą? Przeczytaj streszczenie 65. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 65. Streszczenie

Adwokat zapewnia Seher i Yamana, że powrót Yusufa do domu to czysta formalność. Pod naciskami Sultan, Kiraz wyprowadza się z domu Alego i Osmana. Nie chcąc odchodzić bez pożegnania prosi Alego o rozmowę. Sultan informuje Begum o wyprowadzce Kiraz. Dziewczyna nie posiada się ze szczęścia. Nie wie jednak, że Ali nie zgodził się na odejście Kiraz. Ku zaskoczeniu Sultan, Kiraz wraca do domu. Sultan jest nieugięta. Wyrzuca Kiraz na bruk. Gdy Ali się o tym dowiaduje, ku niezadowoleniu ciotki w pośpiechu wyrusza na poszukiwanie dziewczyny. Tymczasem w domu dziecka chłopcy próbują odebrać Yusufowi apaszkę Seher. Yusuf korzysta z zamieszania i ukradkiem zabiera wychowawczyni klucze do drzwi wyjściowych. Chłopcu udaje się uciec z placówki. Yaman dowiaduje się, że Yusuf nie wróci do domu. Mężczyzna traci panowanie nad sobą. Seher jest załamana.

Kiedy i gdzie oglądać 65. odcinek "Dziedzictwa"?

65. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 6 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 64. odcinka

Yaman jest przekonany, że to Selim złożył donos do opieki społecznej. Jedzie do rywala i wszczyna bójkę. Seher udaje się rozdzielić mężczyzn. Pokazuje Yamanowi dowód na to, że to nie Selim jest donosicielem. Sultan jest bardzo opryskliwa wobec Kiraz. Równocześnie ostentacyjnie faworyzuje Begum i próbuje namówić Alego, by ponownie się z nią zaręczył. W tajemnicy przed Alim każe Kiraz się wyprowadzić. Dziewczyna się załamuje. Chłopcy z domu dziecka dręczą Yusufa. Próbując zniechęcić do niego wychowawczynię, każą chłopcu rozbić szybę. Zehra jednak wierzy w niewinność Yusufa, co powoduje jeszcze większą złość chłopców. Yaman stresuje się rozmową z pracownikami opieki społecznej. Obawia się, że Seher chcąc uzyskać władzę rodzicielską nad Yusufem, oskarży Yamana o agresję i oziębłość. Wbrew obawom Yaman, rozmowa przebiega pomyślnie.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Katarzyna Gwara - Frytka OFF Częstochowa