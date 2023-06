Dziedzictwo odc. 67. Czy Yusuf zostanie sprzedany? Streszczenie odcinka [10.07.23]

"Dziedzictwo" odcinek 67. Streszczenie

Yusuf o mały włos nie wpada pod samochód. W ostatniej chwili ratuje go Kiraz. Między nimi zawiązuje się nić sympatii. Ali angażuje swoją ekipę w poszukiwania Kiraz. Ibrahim próbuje namierzyć dziewczynę po sygnale jej telefonu, ta jednak przezornie go wyłączyła. Ekipa Alego trafia jednak na jej ślad, gdy Kiraz dzwoni na policję, by poinformować służby o ucieczce Yusufa z domu dziecka. Chłopcu udaje się jednak uciec. Niestety trafia w ręce handlarza dziećmi. Podczas gdy Ali wszędzie szuka Kiraz, Begum i Sultan triumfują po odejściu dziewczyny. Tymczasem Kiraz szuka pracy. Zainteresowana ogłoszeniem trafia do zakładu krawieckiego. Okazuje się jednak, że jego właściciel ma wobec dziewczyny nieczyste zamiary. Mężczyzna próbuje zgwałcić Kiraz. Z opresji wybawia ją Ali. Yaman i Seher jadą do domu dziecka. Tam dowiadują się od Zehry o ucieczce chłopca. Yaman angażuje wszystkie swoje kontakty w poszukiwania bratanka. Tymczasem Ikbal i Zuhal świętują początek nowej epoki w rezydencji.